Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Доходы российских гостиниц выросли на 30% в 2023 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рост интереса к внутреннему туризму, а также относительно стабильная экономическая ситуация позитивно сказались на российских отелях: средняя выручка с каждого номера выросла на 30% по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса управления отелями Bnovo.

В миреТурпоток из РФ на Шри-Ланку в 2023 году стал рекорднымЧитать подробнее

"В прошлом году у отелей вырос показатель средней выручки в пересчете на один номер RevPar, который помогает оценить эффективность продаж в объектах размещения. За год максимальные значения RevPar поднялись почти на 30% - с 1,7 тыс. до 2,2 тыс. рублей. Расширение рамок туристического сезона до сентября-ноября также привело к тому, что отельеры стали зарабатывать больше", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, самая высокая средняя стоимость размещения на Алтае (6,65 тыс. рублей), в Карелии (6 тыс. рублей) и Адыгее (5,9 тыс.). Самый высокий прирост средней стоимости размещения зафиксирован в Кабардино-Балкарии (плюс 68%), Карелии (плюс 31%) и Карачаево-Черкесии (плюс 16%).

Как отметили в Bnovo, в топ-5 онлайн-тревел агентств (ОТА) по всей России, через которые чаще всего бронировались отели, по итогам 2023 года вошли Ostrovok (Emerging Travel Group), "Яндекс.Путешествия", "Cуточно.ру", 101hotels.com и Bronevik.com/МТС Travel.

РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белгороде объявлена авиационная опасность

Путин объяснил задержки с выплатами участникам СВО бюрократическими сбоями

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Поездка Путина в Якутию отменилась

Поездка Путина в Якутию отменилась

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

Турпоток в Таиланд из России в 2023 году превысил показатель 2019 года

Расписки Fix Price подорожали на 5,2% на дивидендных новостях

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км

Открыто движение по одному ж/д пути в Забайкалье, нарушенное из-за схода вагонов

Открыто движение по одному ж/д пути в Забайкалье, нарушенное из-за схода вагонов

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });