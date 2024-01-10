Доходы российских гостиниц выросли на 30% в 2023 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рост интереса к внутреннему туризму, а также относительно стабильная экономическая ситуация позитивно сказались на российских отелях: средняя выручка с каждого номера выросла на 30% по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса управления отелями Bnovo.

"В прошлом году у отелей вырос показатель средней выручки в пересчете на один номер RevPar, который помогает оценить эффективность продаж в объектах размещения. За год максимальные значения RevPar поднялись почти на 30% - с 1,7 тыс. до 2,2 тыс. рублей. Расширение рамок туристического сезона до сентября-ноября также привело к тому, что отельеры стали зарабатывать больше", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, самая высокая средняя стоимость размещения на Алтае (6,65 тыс. рублей), в Карелии (6 тыс. рублей) и Адыгее (5,9 тыс.). Самый высокий прирост средней стоимости размещения зафиксирован в Кабардино-Балкарии (плюс 68%), Карелии (плюс 31%) и Карачаево-Черкесии (плюс 16%).

Как отметили в Bnovo, в топ-5 онлайн-тревел агентств (ОТА) по всей России, через которые чаще всего бронировались отели, по итогам 2023 года вошли Ostrovok (Emerging Travel Group), "Яндекс.Путешествия", "Cуточно.ру", 101hotels.com и Bronevik.com/МТС Travel.