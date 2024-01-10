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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Главу аэропорта Челябинска отстранили от должности после инцидента на авиарейсе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Новапорт Холдинг" отстранило от должности главу международного аэропорта Челябинск имени Курчатова (АО "Челябинское авиапредприятие") Виталия Кашина после инцидента на авиарейсе, сообщили "Интерфаксу" в ООО.

"Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО "Новапорт Холдинг" генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности", - отметили в "Новапорт Холдинг".

По информации местных СМИ и социальных сетей, глава аэропорта во время перелета из Челябинска в Санкт-Петербург якобы устроил дебош, в результате на него был составлен административный протокол.

Как сообщалось, Кашин занимал должность гендиректора Челябинского авиапредприятия с августа 2021 года.

Сообщалось также, что аэропорт Челябинска по итогам 2023 года планирует увеличить пассажиропоток на 10% к уровню предыдущего года, обслужить более 2,1 млн пассажиров. В 2022 году пассажиропоток вырос на 5,2% - до 1,922 млн человек, в том числе на международных направлениях - на 23%, до 177,5 тыс. человек.

Челябинск Новапорт Холдинг
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