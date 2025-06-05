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Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту Челябинска может быть построен новый терминал международных вылетов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обращении к Заксобранию региона.

"В первый раз об этом скажу: есть принципиальное решение и договоренности с собственниками челябинского аэропорта (входит в "Новапорт"- ИФ) о строительстве нового международного терминала и расширении терминала внутренних линий в аэропорту Челябинска", - сказал он.

Подробности губернатор не уточнил, отметив, что проект может стать важным и знаковым для региона.

Кроме того, по словам Текслера, в течение нескольких лет планируется завершить модернизацию аэродромного комплекса и строительство нового здания терминала в аэропорту Магнитогорска.

"Проектирование (терминала - ИФ) уже завершается, проект активно реализуется", - добавил губернатор.

Международный аэропорт Челябинска (АО "Челябинское авиапредприятие", входит в "Новапорт") в 2024 году обслужил свыше 2,1 млн человек, увеличив пассажиропоток на 0,5% по сравнению с 2023 годом. Полеты из Челябинска выполняли 16 авиакомпаний по 29 направлениям.

Аэропорт Челябинска входит в число аэропортов базирования авиакомпании Red Wings.

Как сообщалось, аэродромную инфраструктуру аэропорта Магнитогорска планируется реконструировать в рамках федеральной инвестиционной программы "Развитие транспортной системы". В июне-ноябре 2023 года аэропорт Магнитогорска приостанавливал прием и отправку воздушных судов в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы.

Сообщалось также о планах строительства в аэропорту Магнитогорска нового аэровокзала на 800 тысяч пассажиров в год.

Аэропорт Магнитогорска находится в 14 км от города, имеет один терминал с залами для обслуживания внутренних и международных рейсов, грузовой комплекс, одну взлетно-посадочную полосу.

Алексей Текслер Магнитогорск Новапорт Челябинск Челябинская область
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