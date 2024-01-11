Высший госсовет Союза РФ и Белоруссии рассмотрит декрет о развитии союза до 2026 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На ближайшее заседание Высшего госсовета Союза России и Белоруссии будет вынесен проект декрета о реализации союзного договора до 2026 года, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает "БелТА".

"Документ имеет принципиальное значение: это поддержка и развитие того, что достигнуто при реализации 28 союзных программ", - отметил Мезенцев.

Он напомнил, что проект декрета Высшего госсовета об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026 года включительно был утвержден Совмином Союзного государства в ноябре 2023 года.

Всего в проекте повестки дня предстоящего заседания Высшего госсовета значится 16 вопросов.

"В рамках предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства мы представим главам государств предложения по реализации положений союзного договора, представим предложения (совершенно конкретные, выверенные и согласованные сторонами) по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства. Мы доложим предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры в рамках единых подходов для расшивки и повышения пропускной способности российских и белорусских железных дорог. Мы представим ряд предложений к 25-летию союзного договора, которое мы отмечаем в этом году. И конечно мы представим главам государств и членам Высшего госсовета Союзного государства план мероприятий к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал Мезенцев.