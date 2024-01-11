Народного артиста СССР Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой, прощание пройдет в театре в понедельник, сообщила "Интерфаксу" директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Прощание состоится в понедельник в 11:00 на главной сцене Малого театра. Похоронят его на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел, чтобы его похоронили рядом с женой", - сказала Михайлова.

Соломин скончался на 89-м году жизни в четверг. 9 января его выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала Михайлова, у Соломина был инсульт.

Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог. С 1988 года художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР.

В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (курс В.Н. Пашенной), был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актёром на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Фёдор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссёр.

Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

В 2020 году Соломин был удостоен звания Герой Труда РФ. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).