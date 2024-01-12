Россия в 2024 году увеличит продовольственную помощь Киргизии до 6400 тонн

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия планирует передать Киргизии в 2024 году до 6,4 тысячи тонн продовольственной помощи, сообщило российское посольство в Бишкеке.

Первая партия продовольственной помощи в виде 202,5 тонн обогащенной муки уже доставлена в Ош, которая будет распределена среди 4,6 тысячи жителей южных регионов страны как вознаграждение за участие в социальных проектах.

В 2023 году Россия поставила в Киргизию 4,5 тысячи тонн продуктов.