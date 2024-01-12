Путин заслушает в пятницу доклад о результатах деятельности РЖД

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заслушает в пятницу доклад главы РЖД Олега Белозерова о результатах деятельности компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Из публичного у него (Путина) сегодня будет на приеме глава РАО РЖД Белозеров Олег - это одна из системообразующих компаний нашей страны, чрезвычайно важная", - сказал представитель Кремля.

По его словам, это будет "доклад о том, что за год происходит, какие основные тенденции развития".