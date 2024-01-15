Вторая смена сохранилась в 15% российских школ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лишь 15% школ в РФ имеют вторую смену, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Программа строительства школ идет по плану - это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% - вторая смена", - сказал Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Кравцов также отметил, что ежегодно в России капитально ремонтируется порядка 1,5 тыс. школ.

Кроме того, Минпросвещения планирует ввести новую программу повышения квалификации педагогов "За горизонтами предмета" по непрофильным предметам.

"На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам. Она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса. И она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников", - напомнил министр.

В 2018 году министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что порядка 14% российских школьников в то время учились во вторую смену, в некоторых школах еще оставалась третья смена. Она уточняла, что в третью смену учились 8,6 тыс. человек, в том числе, в Бурятии, Дагестане и Чечне.