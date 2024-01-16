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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин заявил об инициативе в зоне СВО в руках российской армии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится у российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас совершенно очевидно, что не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По словам Путина, если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем русле, "то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".

Ответственность за возможность таких последствий глава государства возложил на украинские власти.

Украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы "отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров от полного и абсолютного провала так называемого контрнаступления", - сказал Путин.

Еще одной целью таких ударов президент РФ назвал попытки украинских властей "показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают, оружие и боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России".

При этом он подчеркнул, что Россия для демилитаризации Украины наносит точечные удары по ее военной инфраструктуре и предприятиям ОПК высокоточным и оружием дальнего радиуса действия.

"Они пытаются показать, что тоже что-то могут сделать. Вместо того чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом и наносят удары по мирным населенным пунктам неизбирательным оружием. Системы залпового огня по площадям просто лупят и все", - сказал президент РФ.

Владимир Путин Украина
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