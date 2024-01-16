Песков не стал комментировать сообщения об операции Набиуллиной, пожелав ей здоровья

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения о состоянии здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что Набиуллиной сделали операцию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать".

"Мы в любом случае желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвиры Сахипзадовны", - сказал Песков.