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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ возобновляет импорт мяса и молока из Казахстана после двухлетнего перерыва

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 15 января 2024 года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Решение принято по результатам состоявшихся в декабре переговоров между министрами сельского хозяйства Казахстана и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым.

"Экспорт в Россию доступен для следующей продукции: говядина, баранина, свинина, молоко и молочная продукция, а также мясная продукция, - говорится в сообщении ведомства. - Рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗЖ - ИФ). По остальным регионам работа продолжается".

В пресс-службе Россельхознадзора "Интерфаксу" эту информацию подтвердили.

"Россельхознадзор с 15 января отменил временные ограничения на ввоз животных, предназначенных для убоя, и всей животноводческой продукции, полученной от восприимчивых к ящуру животных, из пяти зон Казахстана, имеющих официальный статус ВОЗЖ благополучия по ящуру с вакцинацией", - сказали в службе.

В Минсельхозе Казахстана напомнили, что импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен в январе 2022 года из-за ветеринарного неблагополучия в ряде районов республики. Так, была официально подтверждена вспышка ящура среди коров в Карагандинской области.

Как сообщалось, Казахстан, в свою очередь, с 16 января отменил запрет на ввоз живых животных и продукции животноводства из 26 регионов РФ. Ограничения вводились из-за ящура, гриппа птиц, нодулярного дерматита, оспы овец и коз. Разрешены поставки живых животных и птицы, мясной, молочной и всех видов птицеводческой продукции, готовых изделий, инкубационных яиц, генетического материала, кормов и кормовых добавок для птиц и животных, непищевого и необработанного кожевенного сырья и изделий, полученных от убоя животных и птиц, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки, а также охотничьи трофеи.

Кроме того, из некоторых регионов РФ разрешен транзит по территории Казахстана крупного рогатого скота, живых овец и коз.

Казахстан Россельхознадзор
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