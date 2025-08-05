Россельхознадзор запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 5 августа запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии из-за вспышек оспы этих животных в этих странах.

Как сообщает служба, кроме живых животных, ограничение распространяется на других животных, восприимчивых к этому заболеванию, и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров. К подконтрольным грузам относятся готовая продукция из баранины и козлятины, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки.

По данным Всемирной организации здоровья животных, которые приводит Россельхознадзор, на территории Болгарии с 20 июля 2025 года подтверждено 11 очагов оспы овец и коз, на территории Румынии с 17 июля 2025 года - 7.

Информация о мерах, принятых ветслужбами этих стран по предупреждению распространения и ликвидации заболевания, в Россельхознадзор не поступала.

Поставки продукции животноводства из Болгарии и Румынии также ограничены российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года. Оно распространяется на ряд стран, включая страны Евросоюза.