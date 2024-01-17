Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала
Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил так называемый оборотный штраф компании Amazon Web Services за работу в России без филиала или представительства, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Amazon Web Services Inc. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 руб. 13 коп.", - говорится в постановлении исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой.

ЭкономикаApple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.Читать подробнее

Компания признана виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).

Наказание за такое нарушение для юридических лиц предусматривает штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.

Согласно протоколу об административном правонарушении, компания осуществляет деятельность в России без филиала или представительства и проигнорировала соответствующие предупреждения Роскомнадзора.

Amazon Web Services - одна из самых популярных в мире облачных платформ, дочерняя компания корпорации Amazon.

Amazon РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

В связи с пожаром на ростовском заводе губернатор опроверг слухи о попадании БПЛА

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Цех завода по производству наполнителей подушек загорелся в ростовских Шахтах

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Пятеро подозреваемых задержаны по делу о нападениях на прохожих в Белгороде

Новак 19 января обсудит с нефтяниками цены на нефтепродукты

Башкирский активист осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти

Башкирский активист осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти

Непогода в Татарстане привела к задержке авиарейсов и перекрытию трассы М-12

Непогода в Татарстане привела к задержке авиарейсов и перекрытию трассы М-12
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });