"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил так называемый оборотный штраф компании Amazon Web Services за работу в России без филиала или представительства, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Amazon Web Services Inc. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 руб. 13 коп.", - говорится в постановлении исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой.

Компания признана виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).

Наказание за такое нарушение для юридических лиц предусматривает штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.

Согласно протоколу об административном правонарушении, компания осуществляет деятельность в России без филиала или представительства и проигнорировала соответствующие предупреждения Роскомнадзора.

Amazon Web Services - одна из самых популярных в мире облачных платформ, дочерняя компания корпорации Amazon.