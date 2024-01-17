Ученым выделят 11,3 млрд рублей грантов на закупку приборов в 2024 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2024 году на обновление приборной базы научных организаций будет выделено около 11,3 млрд рублей грантов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Эти гранты получат 195 научных организаций, следует из пресс-релиза в телеграм-канале правительства.

"Это позволяет нам решить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях не менее чем на 50%",- отметил вице-премьер.

С 2019 года финансирование программы обновления приборной базы для научных организаций составило около 53 млрд рублей, гранты получили 274 организации в 45 регионах.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что одно из условий предоставления гранта - приобретение отечественного научного оборудования.

"Требование к объему закупаемого научного оборудования российского производства ежегодно увеличивается. В 2021 году этот показатель составлял 10%, уже в 2024 год он достиг 25%. Таким образом, программа стимулирует и научные коллективы, и отечественных высокотехнологичных производителей", - заявил министр.