Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Ученым выделят 11,3 млрд рублей грантов на закупку приборов в 2024 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2024 году на обновление приборной базы научных организаций будет выделено около 11,3 млрд рублей грантов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Эти гранты получат 195 научных организаций, следует из пресс-релиза в телеграм-канале правительства.

"Это позволяет нам решить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях не менее чем на 50%",- отметил вице-премьер.

С 2019 года финансирование программы обновления приборной базы для научных организаций составило около 53 млрд рублей, гранты получили 274 организации в 45 регионах.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что одно из условий предоставления гранта - приобретение отечественного научного оборудования.

"Требование к объему закупаемого научного оборудования российского производства ежегодно увеличивается. В 2021 году этот показатель составлял 10%, уже в 2024 год он достиг 25%. Таким образом, программа стимулирует и научные коллективы, и отечественных высокотехнологичных производителей", - заявил министр.

Дмитрий Чернышенко Минобрнауки Валерий Фальков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жители белгородского села остались без света в результате обстрела ВСУ

Пандемия коронавируса

Попова больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

В связи с пожаром на ростовском заводе губернатор опроверг слухи о попадании БПЛА

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Цех завода по производству наполнителей подушек загорелся в ростовских Шахтах

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Пятеро подозреваемых задержаны по делу о нападениях на прохожих в Белгороде

Новак 19 января обсудит с нефтяниками цены на нефтепродукты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });