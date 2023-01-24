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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В правительстве хотят увеличить долю российских приборов в закупках до 40% в 2023 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В 2023 году в закупках приборов доля российских образцов превысит 40%, рассчитывают в правительстве. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что тем самым создается своя собственная приборная база и снижается зависимость от иностранных приборов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее говорил о 20% объеме закупок отечественного оборудования в 2023 году.

Дмитрий Чернышенко правительство Минобрнауки Валерий Фальков
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