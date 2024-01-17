РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия отказывается от выплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале официальной правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2023 год. МИДу России проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о принятом решении", - говорится в документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.