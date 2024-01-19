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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

В РФ планируют замораживать активы иностранцев, причастных к терроризму

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Комплекс мероприятий по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности, планируется провести в РФ с декабря 2024 по декабрь 2025 года.

Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ, утвержденном правительством России.

Замораживанием активов иностранцев, причастных к террористической деятельности, будет заниматься Росфинмониторинг, говорится в плане.

План также включает развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и реализации поддельных (подложных) документов. Этим займутся МВД, ФСБ и Роскомнадзор. Их доклад в правительство должен быть подготовлен к 10 сентября 2024 года.

В свою очередь МВД России в 2024-2025 годах займется совершенствованием механизма предоставления иностранным гражданам убежища в РФ. Как отмечается в плане, в результате этих мероприятий должны быть устранены законодательные пробелы и коллизии, связанные с предоставлением убежища, исключена возможность злоупотребления правом на убежище, созданы дополнительные условия для адаптации лиц, ищущих защиту на территории РФ.

Также в плане предусмотрено создание механизмов релокации для иностранных граждан, желающих заниматься бизнесом в РФ. К 10 декабря 2024 года МИД, Минтруд и заинтересованные органы власти должны подготовить механизм, позволяющий таким гражданам переместить бизнес-активы в Россию и наладить организацию бизнес-процессов.

Также в плане мероприятий - введение обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом. Это должен сделать МИД России к июню 2025 года. Согласно плану, в результате введения такого учета должно быть определено понятие "гражданина, постоянно проживающего за пределами РФ", а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Роскомнадзор ФСБ МВД РФ
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