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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

У Путина на неделе запланированы региональные поездки и международные контакты

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина на следующую неделю - региональные поездки и международные контакты, в частности, он примет участие в телемосте с Египтом, где зальют первый бетон в основание четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа", сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Кроме того, Путин будет участвовать в мероприятиях по случаю начавшегося в России Года семьи и во встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

Владимир Путин
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