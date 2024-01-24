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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Патрушев обсудил с иранским коллегой разработку долгосрочного договора

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил на переговорах в Москве с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом подготовку нового долгосрочного договора между Москвой и Тегераном, сообщила пресс-служба СБ РФ в среду.

"Затронута разработка нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Подчеркнуто, что заключение этого основополагающего документа придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам переговоров.

"Стороны отметили, что отношения России и Ирана продолжают укрепляться и выходят на качественно новый уровень по всему спектру направлений. Подтверждена нацеленность на практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне", - сообщил Совбез РФ.

Николай Патрушев Совбез РФ Иран
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