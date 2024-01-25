Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку стартапов в 2024 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ постоянно увеличивает финансирование проектов стартаперов, в том числе и студенческих, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами БФУ имени Канта и КГТУ, победителями конкурсов стартапов.

"Вы видите, какое огромное внимание правительство уделяет поддержке предпринимательства. Я знаю, что студенты стремятся создать свои новые технологи, стартапы, свой бизнес. Правительство постоянно увеличивает поддержку стартапов. Начинали с 1 млрд рублей, затем было 1,5 млрд, в этом году 2 млрд рублей. От вашего успеха будет зависеть, насколько увеличится оборотка стартапов и какие интересные технологии будут найдены", - сказал Чернышенко.

По его словам, самая большая ошибка стартапера - мнение, что при реализации проекта все он должен делать самостоятельно. Чернышенко отметил, что вместо этого ннадо создавать команду, в которой будут специалисты разных направлений и компетенций. Помогать в этом студентам должны и занимаются этим так называемые "точки кипения", созданные при университетах. Они же могут искать и инвесторов для стартапов.

Вице-премьер отметил важность обратной связи со стартаперами, которая еще отлажена недостаточно.

"Я бы попросил через ваши "точки кипения" собрать обратную связь о тех вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются начинающие стартаперы и предприниматели, которые еще продолжают учиться. Это здорово, что вы пытаетесь создавать свои проекты и учитесь. Это двойная нагрузка. Но у вас очень интересный период жизни. В студенчестве создавайте семьи, рожайте детей, занимайтесь предпринимательством, а мы будем вас поддерживать", - сказал Чернышенко.