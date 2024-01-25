Число молодых ученых в РФ уменьшилось на 20% с 2010 по 2019 год

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Количество молодых ученых в России в возрасте до 29 лет с 2010 по 2019 год уменьшилось почти на 20%, что является предпосылкой для сокращения научного потенциала страны и может вести к отставанию в высокотехнологичных отраслях экономики. Это отмечается в Стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года.

"Количество молодых ученых в возрасте до 29 лет в России с 2010 по 2019 год уменьшилось почти на 20%: с более чем 71,1 тыс. человек до 58,5 тыс. человек", - говорится в документе, размещенном на сайте Минобрнауки.

Авторы стратегии констатируют уменьшение количества молодежи в структуре общества, а также отмечают, что при получении среднего общего образования сохраняется тенденция к снижению численности выпускников школ, выбирающих для сдачи единого государственного экзамена профильную математику, предметы технического и естественно-научного профиля.

"Данная тенденция в перспективе является предпосылкой для сокращения научного потенциала и может вести к отставанию в высокотехнологичных отраслях экономики, уменьшению темпов достижения "цифровой зрелости" в различных сферах", - говорится в проекте стратегии.

При этом, в документе отмечается, что молодые ученые демонстрируют высокий уровень научной квалификации. По данным авторов стратегии, в среднем, каждый седьмой из них имеет ученую степень.

В прошлом году секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что количество научных сотрудников за последние два десятилетия сократилось в России примерно на 25%. "Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть", - заявил он на выездном совещании в Томске 31 октября 2023 года.