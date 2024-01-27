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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Минэнерго РФ сообщили о замысле объединения ряда сервисных активов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Планов по созданию единого государственного нефтесервисного оператора в РФ нет, но есть идеи по объединению ряда сервисных активов, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе форума "Россия".

"Планов создавать государственного (нефтесервисного - ИФ) оператора нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть различные идеи по объединению ряда сервисных активов, чтобы была синергия, но эти решения должны созревать органично (не директивно - ИФ). По мере наращивания экспертизы и выстраивания цепочек это будет органически происходить", - добавил он.

Павел Сорокин Минэнерго
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