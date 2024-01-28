Минобороны заявило об улучшении положения войск РФ на купянском направлении

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение на купянском направлении, отразили шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.

По его данным, за сутки на этом направлении отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское (ЛНР) и Терны (ДНР).

Как заявили в министерстве, "противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Отмечается, что на краснолиманском направлении за сутки отражено три атаки украинской армии в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Ямполовки (ДНР) - потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, САУ "Акация" и гаубица Д-20.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Согласно сообщению министерства, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, две БМП, четыре пикапа, САУ "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР)", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что в результате украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих, а также две боевые бронемашины, два автомобиля и боевую машину РСЗО "Град".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.

По его данным, на херсонском направлении нанесены удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово Херсонской области - уничтожено до 55 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и гаубица Д-30.