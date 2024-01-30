Беглов показал Путину медаль в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным показал главе российского государства медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

"Это по вашему поручению. Вы тогда правильно сказали, что нужно сделать памятную медаль, и вот мы сделали: отчеканили на нашем Петербургском монетном дворе такую медаль, которая здесь и представлена. Практически везде вручили ее: в других странах, в регионах, союзных республиках. Для них память о том, что город о них помнит, страна о них помнит - это очень важно", - сказал Беглов.

"Вы как-то сказали, что независимо от того, какой национальности, от того, сколько прожил (человек) в городе, самое главное, что он защищал этот город, мы всех считаем ленинградцами. Поэтому медали продолжают вручать во всех странах, регионах, и это вдохновляет наших жителей. Она похожа приблизительно на медаль "Жителям блокадного Ленинграда" - с той же самой ленточкой, что очень дорого", - отметил губернатор.

"Красивые", - сказал Путин о медалях.

Решение о том, каким будет почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", принималось при участии общественных организаций блокадников и ветеранов. Почетные знаки получат более 60 тысяч ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них свыше 11 тысяч проживают за пределами Петербурга. В том числе порядка 2,5 тысячи почетных знаков были направлены в российские дипломатические учреждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам.