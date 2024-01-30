В Оренбургской области в столкновении четырех машин погибли пять человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области пять человек погибли в дорожной аварии, сообщили в региональном управлении МЧС.

Там столкнулись три легковых машины и грузовик. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе двое детей, еще четверо получили травмы. На место выезжали пожарные, спасатели и психолог из управления МЧС, а также прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко.