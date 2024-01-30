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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

По факту гибели пяти человек в ДТП в Оренбуржье возбуждено уголовное дело

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором 30 января погибли пять человек. Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК), сообщил телеграм-канал Следственного комитета.

По версии следствия, там водитель, ехавший по дороге "Казань – Оренбург – Акбулак" в сторону Оренбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ехавшей ему навстречу. С ними столкнулся автомобиль дорожной службы. В результате погибли пять пассажиров, в том числе двое детей, которым было три года и девять лет.

Следователи СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, производят другие следственные и процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в столкновении нескольких машин погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

СКР Оренбургская область
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