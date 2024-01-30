Победители премии "Парки России" получат статуэтку "Девушка с веслом"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Советская скульптура "Девушка с веслом" станет прототипом для статуэтки, которую получат победители Всероссийской парковой премии "Парки России", рассказал на конференции, посвященной запуску премии, член Совета Ассоциации парков России Андрей Лапшин.

"Мы очень долго думали, что может быть символом парка. Совместными усилиями была выбрана "Девушка с веслом"", - сообщил он.

Он напомнил, что скульптура появилась впервые в 1935 году в парке Горького и позже была растиражирована практически по всей стране.

"Я думаю, что те парки и команды, которые получат такой символ, будут этим гордиться, а премия станет главной парковой наградой в нашей стране", - подчеркнул Лапшин.

Всероссийская парковая премия "Парки России" - совместный проект Министерства строительства и ЖКХ России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Прием заявок в номинациях премии стартует 1 февраля. Победители будут объявлены на церемонии 3 апреля.

Ранее сообщалось, что в рамках паркового форума состоится церемония награждения победителей первой Всероссийской парковой премии. Жюри определит лучшие российские парки и общественные пространства, а также лучших отечественных производителей в сфере благоустройства.