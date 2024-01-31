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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Пошлина на экспорт пшеницы с 31 января повысилась на 1,8%, до 3,63 тыс. руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 31 января составляет 3 тыс. 630,2 рубля против 3 тыс. 566,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысилась на 1,8%.

Пошлина на ячмень выросла до 512 рублей с 162,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 926 рублей с 664,2 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,3 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $188,1 - на ячмень ($182,9), $194,8 - на кукурузу ($190,6).

Пошлины будут действовать по 6 февраля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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