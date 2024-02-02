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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 февраля повысится на 4,8%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 7 февраля составит 3 804,6 рубля против 3 630,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 4,8%.

Пошлина на ячмень вырастет до 827 рублей с 512 рублей за тонну, на кукурузу - до 1 339,8 рубля с 926 рублей соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($251,3 неделей ранее), $190,9 - на ячмень ($188,1), $199,1 - на кукурузу ($194,8).

Пошлины будут действовать по 13 февраля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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