В МИД РФ надеются на беспристрастность суда ООН по иску Украины против России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на беспристрастность и независимость Международного суда ООН в Гааге, в который был подан иск Украиной против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша делегация будет присутствовать на оглашении, мы ожидаем, что суд проявит беспристрастность, независимость, как главный судебный орган системы ООН", - сказала она на брифинге в среду.

Как ожидается, 2 февраля Международный суд ООН вынесет решение по юрисдикционным возражениям РФ в рамках дела по Конвенции о предупреждении геноцида 1948 года.

"Обращаем внимание, что данное решение является промежуточным и будет касаться наличия или отсутствия у суда полномочий рассматривать дело", - подчеркнула Захарова.