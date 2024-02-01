Правительству предложили разгрузить Восточный полигон РЖД за счет рек Сибири

Для этого предлагается создать национальный фонд с капитализацией 100 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экспертный совет при правительстве России предлагает создать национальный фонд с капитализацией 100 млрд рублей для развития речного судоходства в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить железнодорожный Восточный полигон, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями совета.

По его словам, в предложении отмечается, что транспортный потенциал сибирских рек используется в недостаточной степени. Развитие внутреннего водного транспорта могло бы перераспределить экспортные потоки, частично разгрузив БАМ и Транссиб.

Эксперты предлагают такой вариант: фонд создается из средств федерального бюджета, сборов с водопользователей, взносов владельцев прибрежных активов, судов и так далее. Средства предполагается направлять на реализацию проектов в области судостроения, развития инфраструктуры, развития мультимодальных перевозок, сказал источник.

Судостроители, грузоотправители, поставщики логистических услуг и другие участники отрасли смогут запрашивать грант для соответствующей деятельности и развития мультимодальности в транспортных коммуникациях Сибири с участием водного транспорта. Условием выделения гранта, по замыслу, могут считаться предложения по уменьшению количества километров пробега автомобильного и (или) железнодорожного транспорта, размещенные заказы компаний на верфях Сибири и Дальнего Востока.

В предложении о создании фонда отмечается, что в Обском бассейне сейчас 73% судов имеет возраст свыше 30 лет, в Обско-Иртышском - 87%, в Енисейском - 77%.

Источник агентства уточнил, что эксперты предлагают уже в первой половине 2024 года организовать фонд, собрать предложения по развитию инфраструктуры речных путей Сибири и Дальнего Востока, а также заявки по развитию судостроительных мощностей. Во второй половине года предлагается организовать первый конкурсный отбор грантов, а в 2025 году уже перейти к реализации проектов.

Предполагается, что в результате реализации инициативы к 2030 году примерно 14% (50 млн тонн) грузов от уровня 2022 года будет переориентировано с автомобильного и железнодорожного транспорта на речной. Кроме того, сократится объем выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта.

По словам источника, эксперты отмечают необходимость запроса позиций Минтранса, Минвостокразвития, Росморречфлота по этому вопросу.

Экспертный совет при правительстве - консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов по вопросам достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России. Состав совета объединяет руководителей ведущих научных организаций, крупнейших бизнес-ассоциаций и общественных организаций, обладающих собственной экспертной базой.