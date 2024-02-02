Возбуждено дело из-за подмены данных газового контроля на шахте "СУЭК-Кузбасса"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело из-за подмены данных в системе аэрогазового контроля на шахте имени Ялевского (АО "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В период с 17 января по 3 февраля 2022 года неустановленные лица неоднократно подменяли значения переменных в программном обеспечении, которое отвечает за автоматизированную систему управления аэрогазового контроля Микон III", - сказал собеседник агентства.

Дело возбуждено по ч.3 ст.274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

В "СУЭК-Кузбасс" воздержались от комментариев.

По открытым данным, система Микон III, в частности, автоматически измеряет содержание метана, кислорода, водорода, других опасных и токсичных газов в рудничной атмосфере. Сигнализирует об обнаружении пожаров, может автоматически блокировать работу электрооборудования, управляет установками пожаротушения.