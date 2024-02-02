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Более 500 млн рублей выделено в 2024 году на гранты для популяризаторов науки

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России начинает прием заявок на участие в предоставлении грантов СМИ, авторам научно-популярных программ, а также организаторам мероприятий, популяризирующих науку для широкой аудитории; в текущем году на эти цели выделено более 500 млн рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На прошедшем съезде "Движения первых" Президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул важность работы с подрастающим поколением. Проекты Десятилетия будут поддержаны, в том числе в рамках конкурса грантов для популяризаторов науки. Также будут поддержаны проекты, рассказывающие о науке в регионах, – это одно из новых направлений конкурса. Общий объем финансирования грантов в этом году составит 513 млн рублей", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в аппарате вице-премьера в пятницу.

Уточняется, что заявку можно подать с 2 февраля до 4 марта, а программа грантовой поддержки включает в себя два конкурса: для авторов научно-популярных работ и организаторов мероприятий, целью которых является популяризация науки и научной деятельности.

К участию в первом конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных средств массовой информации и другого медиаконтента. Размер гранта составит до 5 млн рублей. Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей и других масштабных проектов, посвященных популяризации науки. Размер гранта составит до 30 млн рублей.

В аппарате добавили, что информационное сопровождение проекта в СМИ и интернете является обязательным условием для предоставления гранта.

Итоги конкурса будут подведены к концу марта. Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Дмитрий Чернышенко
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