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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Москва не видит соответствия дополнительной помощи Украине интересам Евросоюза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова расценила решение Евросоюза о выделении 50 млрд евро на поддержку правительства Украины как не отвечающее интересам Европы. Ее ответ на вопрос журналиста о решении саммита опубликован на сайте министерства.

"Нынешняя внутренняя и внешняя политика ЕС демонстрирует абсолютную оторванность евроинститутов от подлинных интересов населения Европы", - заявила она.

По ее словам, "в целом понятно, куда уйдут эти средства, учитывая беспрецедентную системную коррупцию, превратившую Украину в "черную дыру" Европы".

"По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу", - убеждена дипломат.

"Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира", - добавила Захарова.

1 февраля лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласились на выделение из бюджета Европейского союза 50 млрд евро на финансовую помощь Украине.

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