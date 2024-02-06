"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март, сообщили в пресс-службе театра.

"Ближайшие спектакли "Потанцуем...", назначенные на 18 февраля и 23 марта, отменены", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что в репертуаре театра больше нет постановок по произведениям Улицкой.

Причину отмены спектаклей в театре не уточнили.

Ранее издательство АСТ остановило выплаты по договорам с Улицкой в связи с информацией о переводе ею средств Украине.