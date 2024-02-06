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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

"Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март, сообщили в пресс-службе театра.

"Ближайшие спектакли "Потанцуем...", назначенные на 18 февраля и 23 марта, отменены", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что в репертуаре театра больше нет постановок по произведениям Улицкой.

Причину отмены спектаклей в театре не уточнили.

Ранее издательство АСТ остановило выплаты по договорам с Улицкой в связи с информацией о переводе ею средств Украине.

Современник АСТ Людмила Улицкая Украина
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