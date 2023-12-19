Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

В издательстве "Захаров" проводятся обыски по делу в отношении писателя Акунина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в издательстве "Захаров" в связи с возбуждением уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина.

"Обыски проходят в рамках дела в отношении Акунина", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее об обысках сообщило само издательство "Захаров" в своем телеграм-канале.

В понедельник в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили).

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)", - говорилось в сообщении СКР.

В нем отмечалось, что следствие планирует объявить Акунина в розыск.

Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

На прошлой неделе издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Борис Акунин Григорий Чхартишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

Силы ПВО отразили атаку дрона в Одинцовском городском округе

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes

Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });