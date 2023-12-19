В издательстве "Захаров" проводятся обыски по делу в отношении писателя Акунина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в издательстве "Захаров" в связи с возбуждением уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина.

"Обыски проходят в рамках дела в отношении Акунина", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее об обысках сообщило само издательство "Захаров" в своем телеграм-канале.

В понедельник в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили).

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ)", - говорилось в сообщении СКР.

В нем отмечалось, что следствие планирует объявить Акунина в розыск.

Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

На прошлой неделе издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).