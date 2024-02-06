У Южно-Кузбасской ГРЭС "Мечела" отзовут паспорт готовности к отопительному сезону

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго отзывает паспорт готовности к отопительному сезону у Южно-Кузбасской ГРЭС (Калтан, Кемеровская область, входит в группу "Мечел"), сообщила пресс-служба министерства.

Глава ведомства Николай Шульгинов после правительственного совещания об отопительном сезоне сообщил, что подписал соответствующий приказ. Причину этого решения пресс-служба не приводит.

Шульгинов на заседании "призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы в части усиления требований по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных".

Как сказано на сайте ГРЭС, установленная электрическая мощность электростанции составляет 554 МВт, тепловая - 581 Гкал.ч. ГРЭС введена в эксплуатацию в 1951 году. Станция обеспечивает горячей водой для нужд отопления и горячего водоснабжения города Калтан и Осинники.