Совфед обсудит закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о конфискации имущества за целый ряд преступлений против безопасности России, в том числе за распространение фейков об армии РФ.

Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК). В этом ряду и такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Это коснется и призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

Сенаторские поправки, которые были внесены ко второму чтению документа в Госдуме, закрепили, что конфискации подлежит только то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности либо служит орудием совершения преступления.

По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон не будет иметь обратной силы.

Кроме того, на заседании планируется принять заявление Совета Федерации "о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан РФ".

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр транспорта РФ Виталий Савельев, который расскажет о реализации транспортной стратегии и развитии логистической инфраструктуры.