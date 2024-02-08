В России утвержден единый подход к подготовке документов по планировке территорий

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России определило единый подход к подготовке документации по планировке территорий, сообщает сайт правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает единые требования к процедуре подготовки и утверждения документации по планировке территорий.

Постановление должно решить проблему разрозненности требований к процедурам планировки, в том числе на федеральном, региональном и местном уровнях, объяснили в правительстве.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, единый подход ускорит строительство инфраструктурных объектов, поспособствует привлечению инвестиций в развитие территорий и укреплению экономического потенциала регионов.