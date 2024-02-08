Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Си Цзиньпин и Путин провели телефонные переговоры

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

"Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным", - пишет агентство.

Лидеры обсудили важность противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела их стран.

"В беседе с Путиным Си Цзиньпин сказал, что обеим странам следует отвергать иностранное вмешательство", - пишет Bloomberg.

Кроме того, председатель КНР подчеркнул важность поддержания тесного стратегического взаимодействия с РФ.

"Синьхуа" сообщает, что Путин заявил китайскому коллеге "о твердой приверженности России принципу одного Китая".

Китайские СМИ отмечают, что телефонный разговор приурочен к китайскому Новом году, который наступит 10 февраля.

Предыдущие переговоры Си Цзиньпина и Путина прошли в октябре прошлого года на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

В бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

В Кремле сочли правильными действия Центризбиркома в ситуации с Надеждиным

ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

В России смогут признавать нежелательными иностранные организации с участием госорганов

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на президентских выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });