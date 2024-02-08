Си Цзиньпин и Путин провели телефонные переговоры
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.
"Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным", - пишет агентство.
Лидеры обсудили важность противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела их стран.
"В беседе с Путиным Си Цзиньпин сказал, что обеим странам следует отвергать иностранное вмешательство", - пишет Bloomberg.
Кроме того, председатель КНР подчеркнул важность поддержания тесного стратегического взаимодействия с РФ.
"Синьхуа" сообщает, что Путин заявил китайскому коллеге "о твердой приверженности России принципу одного Китая".
Китайские СМИ отмечают, что телефонный разговор приурочен к китайскому Новом году, который наступит 10 февраля.
Предыдущие переговоры Си Цзиньпина и Путина прошли в октябре прошлого года на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине.