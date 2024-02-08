Закупки зерна в госфонд РФ в четверг упали до минимального показателя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Государство в четверг закупило в интервенционный фонд 6,21 тыс. тонн зерна на 95,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это минимальный показатель с начала торгов (с 11 декабря 2023 года). Была закуплена только пшеница 3-го класса урожая 2023 года. Существенное падение наблюдается второй день подряд - в четверг было куплено 8 505 тонн на 125,5 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (37 торговых дней) в фонд закуплено 624 915 тонн зерна на 8,897 млрд рублей. В частности, государство приобрело 11 745 тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 173,9 млн рублей), 310 635 тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 4,763 млрд рублей), 41 445 тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 604,573 млн рублей), 237,87 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 3,1 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 19 035 тонн ржи урожая 2023 года (на 203 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 13 985 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года - 13 261 рубль, пшеницы 4-го класса урожая 2023 года - 11 940 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 769 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 9, 12-14 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.