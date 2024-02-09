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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу составили 8,64 тысячи тонн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Государство в пятницу закупило в интервенционный фонд 8,64 тысячи тонн зерна на 116,6 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Это больше, чем было куплено в четверг, - 6,21 тысячи тонн на 95,2 млн рублей. После существенного падения в течение двух дней госзакупки начали расти.

Всего с 11 декабря 2023 года (38 торговых дней) в фонд закуплено 633 555 тонн зерна на 9 млрд рублей. В частности, государство приобрело 11 745 тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 173,9 млн рублей), 316 035 тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 4,8 млрд рублей), 41 445 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 604,573 млн рублей), 239 220 тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 3,1 млрд рублей), 4185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 20 925 тонн ржи урожая 2023 года (на 221,5 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 980 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 261 рубль, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 940 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 690 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 12-15 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ
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