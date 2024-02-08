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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Лидеры РФ и КНР подтвердили готовность наращивать внешнеполитическую координацию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов. и вышел на рекордный показатель - 227,7 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в контексте отмечаемого в текущем году 75-летия установления дипломатических отношений выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены".

"С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС. Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают. При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе Президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики "одного Китая". Была также затронута нынешняя ситуация на Украине", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах", - отмечает персс-служба.

Лидеры условились о продолжении личных контактов.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин
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