На 30% больше IT-преступлений выявлено в 2023 г. в РФ по сравнению с 2022 г.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Каждое третье выявленное в прошлом году преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зафиксировано почти на 30% больше таких преступлений, чем в 2022 году, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Каждое третье преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В этой сфере зарегистрировано на 29,7% больше уголовно наказуемых деяний, чем в январе-декабре прошлого (2022 - ИФ) года. Подобных преступлений раскрыто на 21% больше, чем в 2022 году. Их профилактика по-прежнему остается одной из важнейших задач органов внутренних дел", - сказала Волк журналистам.

Также, по ее словам, за 12 месяцев 2023 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 3% преступлений меньше, чем за 2022 год, на 12,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев. Всего за январь-декабрь минувшего года правоохранительными органами раскрыто более 997 тыс. преступлений.

"По 79,5% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Раскрываемость таких преступлений, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и разбой остается на высоком уровне и превышает 96%", - сообщила представитель МВД.

Она добавила, что во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и организациями усилена безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. "По сравнению с январем-декабрем 2022 года на 8,6% снизилось количество преступлений, поставленных на учет органами внутренних дел на транспорте", - сказала Волк.