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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

МВД РФ сообщило о росте на 6% числа террористических преступлений в 2023 г.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2023 году зарегистрирован шестипроцентный рост числа преступлений террористического характера и снижение на 14% преступлений экстремистской направленности, говорится в материалах о состоянии преступности в РФ за январь - декабрь, подготовленных МВД.

"В январе - декабре 2023 года зарегистрировано 2382 преступления террористического характера (+6,7%) и 1340 преступлений экстремистской направленности (-14,4%)", - говорится в материалах министерства.

Согласно данным статистики, из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 1098 (+29%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: 213 (+76%) пресечено на стадии приготовления и покушения, а 223 (-31,6%) произошли за пределами РФ.

Число связанных с незаконным оборотом оружия преступлений сократилось на 12,8% по сравнению с 2022 годом и составило 19,4 тыс. Меньше на 31,5% (578 преступлений) зарегистрировано в прошедшем году фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Еще на 5,5% сократилось число преступлений экономической направленности, их число превысило отметку в 105 тыс. преступлений. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 311,1 млрд руб.

МВД РФ
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