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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин поддержал идею создать рейтинг университетов стран БРИКС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания рейтинга университетов стран БРИКС.

"Что касается рейтинга для БРИКС - это очень хорошее предложение. Мы председательствуем в этой организации в этом году, обсуждаем с коллегами вопросы нашего сотрудничества. Сегодня разговаривал с председателем КНР на этот счет. Мы касались сотрудничества в обществе БРИКС. Хорошая идея", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

"Надо до встречи в верхах проработать это на рабочем уровне", - добавил он.

В ходе мероприятия ректор МГУ Виктор Садовничий предложил создать рейтинг университетов стран БРИКС и заявил, что его первые результаты будут представлены в октябре на саммите стран содружества.

"Появилась новая идея, страны БРИКС обратились к нам (с предложением - ИФ) создать рейтинг для стран БРИКС. Мы разрабатываем сейчас методику, в ближайшие дни на совете союза ректоров мы примем эту методику и в октябре на саммите БРИКС доложим результаты", - сказал Садовничий во время Совета по науке и образованию с участием Путина в четверг.

В июле прошлого года в Минобрнауки сообщали о планах создать рейтинг вузов стран БРИКС, об этом договорились министры образования России и стран БРИКС на встрече в провинции Мпумаланга (ЮАР). Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заявлял, что необходимость нового рейтинга обусловлена политически мотивированными ограничением участия российских вузов в существующих международных рейтингах.

Представитель министерства образования КНР в свою очередь говорил о том, что новый рейтинг должен быть основан не на количественных, как западные аналоги, а на качественных показателях, его слова также привели в пресс-службе Минобрнауки.

Саммит стран БРИКС должен пройти в октябре в Казани.

БРИКС Виктор Садовничий Владимир Путин Китай
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