В Прикамье потушили возгорание домов и газопровода

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание домов и промыслового газопровода в поселке Куеда (Пермский край) полностью ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

"По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огнем уничтожен жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома", - сказали в пресс-службе.

В результате пожара пострадали шесть человек. В телеграм-канале МЧС России уточняется, что среди них - двое детей. Все госпитализированы.

Возгорание в поселке Куеда произошло вечером в четверг. По данным МЧС России, произошел порыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки.

На тушение пожара направлены 57 человек и 14 единиц техники.

Глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале подтвердил информацию о возгорании нескольких домов и сообщил, что двух пострадавших из шести перевели в реанимацию.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Куединского округа сообщали о шести пострадавших в результате возгорания двух цистерн и трех домов на площади в 250 кв. метров.

В официальном новостном канале РЖД сообщается, что происшествие в поселке Куеда "не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов". Как уточнили в компании, возгорание произошло на газопроводе.