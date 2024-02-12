Около 23 тыс. жителей Астраханской области остаются без электроэнергии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мокрый снег и ледяной дождь привели к отключению электроэнергии в пяти районах Астраханской области, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Бабушкин.

"На проводах линий электропередачи образовался толстый слой льда. Это значительно увеличило их вес и привело к обрывам. На данный момент обесточено около 23 тыс. человек. Аварийные отключения зафиксированы в Красноярском, Енотаевском и Харабалинском районах. Единичные заявки также поступают из Черноярского и Наримановского районов", - написал глава региона в телеграм-канале.

Энергетики ликвидируют последствия непогоды. В восстановительных работах задействовано 38 бригад и 57 единиц техники, добавил губернатор.