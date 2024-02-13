Принят в I чтении проект об информировании о кредитных долгах до принятия наследства

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет наследникам, при принятии решения о вступлении в наследство, получить от нотариуса информацию не только об активах и имуществе умершего, но и о его долгах в банках и МФО.

Документ (№395002-8) был внесен в парламент группой депутатов в июле 2023 года.

Согласно действующему законодательству, после смерти наследодателя в состав его наследства входит не только принадлежавшее ему имущество, но и кредитные обязательства.

Наследники должны принять решение о вступлении в наследство в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Приняв наследство, они отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. В действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя.

"В связи с этим зачастую в правоприменительной практике наследники спустя полгода после принятия наследства в виде движимого и (или) недвижимого имущества узнают о кредитных долгах наследодателя", - говорится в пояснительной записке. Авторы отмечают, что часто кредитные долги равны или превышают стоимость принятого в наследство имущества и в таком случае процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной для наследников, поскольку они фактически унаследуют одни долги наследодателя.

Принятый депутатами в первом чтении законопроект обязывает нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах лица, передающего наследство. Согласно документу, не позднее 3 рабочих дней после дня открытия наследственного дела нотариус обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о кредитной истории наследодателя, либо об отсутствии такой информации. После получения информации нотариус направляет в соответствующее бюро кредитных историй запрос о предоставлении кредитного отчета наследодателя.

"В случае наличия в кредитном отчете информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации для принятия наследства, обязан в письменной форме уведомить об этом наследников", - говорится в пояснительных материалах.

Законопроект позволит наследникам принять своевременно экономически рациональное решение (с учетом размера задолженности наследодателя в соотношении со стоимостью принимаемого в наследство движимого или недвижимого имущества) о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан в стране, считают авторы.

Принятие законопроекта ранее поддержало правительство. В своем заключении кабинет министров рекомендовал парламентариям предусмотреть безвозмездную передачу нотариусам сведений из бюро кредитных историй. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом в правительстве считают, что с учетом предлагаемых законопроектом изменений требуется изменение срока вступления в силу.