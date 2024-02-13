Аномально холодная погода прогнозируется в России с 14 февраля

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов с 14 февраля прогнозируется аномально низкая температура, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что практически во всех субъектах Северо-Западного федерального округа ожидается температура намного ниже нормы. По словам Вильфанда, среди таких регионов - Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Карелия, Вологодская и Ленинградская области. С 14 по 17 февраля в этих регионах прогнозируется температура на 8-16 градусов ниже нормы. В Карелии и Коми такая температура ожидается до 18 февраля. В Мурманской области прогнозируется до минус 30 градусов, в Архангельской - до минус 38, в Ненецком автономном округе - до минус 35, в Карелии - до минус 27, в Вологодской области - до минус 34, в Ленинградской области - до минус 23 и в Коми - до минус 40 градусов.

В Центральном федеральном округе с 14 по 16 февраля практически повсеместно температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, в Костромской области даже на 15 ниже нормы, сообщил Вильфанд. "И это означает, что температура будут колебаться. В северной половине округа - в Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Московской областях ожидается температура от минус 18 до минус 25 самые низкие, а в Костромской - минус 32. В Рязанской и Тамбовской областях - до минус 22", - отметил он.

В Приволжском федеральном округе, в его северной половине - Кировской, Нижегородской областях, республике Марий Эл, Чувашии, Мордовии с 14 по 16 февраля прогнозируется температура ниже нормы на 7-16 градусов - в диапазоне от минус 23 до минус 29. В Татарстане, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях с 14 по 17 февраля температура на 7-14 градусов ниже нормы. В Татарстане ожидается до 32 градусов мороза, в Саратовской и Оренбургской областях - до минус 31, а в других регионах - от минус 20 до минус 29.

"Очень холодный пятидневный период на Урале. На севере Урала - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах - температура на 7-14 ниже нормы. Минимальные значения: минус 33 - минус 41 градус. На юге Урала - в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях - с 14 по 17 февраля температура на 8-17 ниже нормы и будет от 29 до 33 ниже ноля", - сообщил он.

Вильфанд добавил, что холод будет и в Сибири. На юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в республике Алтай, в Иркутской области с 15 по 18 февраля температура на 7-16 градусов ниже нормы - минус 26 - минус 33. В Иркутской области - до 44 ниже ноля. В Магаданский области на 7-8 градусов ниже нормы - до минус 47, на Чукотке - аналогическая ситуация. Даже в Хабаровском крае температура будет на 6-9 градусов ниже нормы - от 34 до 42 ниже ноля, сообщил Вильфанд.